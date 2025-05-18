川普支持者vs亲欧盟市长 罗马尼亚总统决选登场

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（法新社布加勒斯特18日电） 罗马尼亚总统大选决选今天登场，投票所已经开放，这场情势胶着的选举是由美国总统川普的粉丝对决亲欧盟的首都市长，结果可能重塑罗马尼亚的未来走向。

罗马尼亚与饱受战争蹂躏的乌克兰接壤，也是北大西洋公约组织（NATO）重要成员国。

民族主义者西米昂（George Simion）如果赢得这次决选，将成为罗马尼亚史上第一位极右派总统。

此举将使罗马尼亚加入欧盟成员国中不断壮大的极右群体，其民族主义领袖们对欧盟持批评态度，同时亟思削减对乌克兰的军援。

罗马尼亚是欧盟最贫穷成员国之一，人民不满自35年前共产主义结束以来一直统治着国家的腐败政客，在这种情况下，西米昂与首都布加勒斯特（Bucharest）市长达恩（Nicusor Dan）的选战都主打变革。

今年57岁已退休的布加勒斯特居民比尔卡（Catalin Birca）告诉法新社，「我投票是想让生活更好」，他并补充说希望自己的国家继续支持欧盟。

他说：「不然我们要怎样？回到原点吗？」

投票将于当地时间晚上9时（格林威治时间18时）结束，出口民调将于随后不久公布，预计选举结果夜间就会出炉。