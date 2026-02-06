川普改名换预算碰壁 欲改机场名遭舒默回绝

（法新社华盛顿5日电） 美国媒体今天报导，美国总统川普提议，若参议院民主党领袖愿意协助将一座主要机场与火车站改以他的名字命名，他便会解冻联邦基础设施资金。

曾在全球各地建筑物上标示自己名字的地产大亨川普，如今更试图透过前所未见的形象塑造与建设行动，在全国留下个人印记。 去年12月，川普亲自挑选的甘乃迪中心（Kennedy Center）董事会投票决定，将这座纪念已故前总统甘乃迪（John F. Kennedy）的表演艺术中心，更名为「川普－甘乃迪中心」。

与此同时，他正积极推动兴建效仿巴黎凯旋门的「独立拱门」，并启动白宫新宴会厅的兴建工程，甚至不惜拆除深具历史意义的白宫东厢来腾出空间。

不过，美国有线电视新闻网（CNN）与国家广播公司（NBC）报导，纽约的宾州车站（Penn Station）与华府的杜勒斯国际机场（Dulles International Airport），也成为川普锁定的目标。 这些媒体引述未具名消息人士报导，川普提出一项交换条件，表示若纽约州参议员舒默（Chuck Schumer）同意协助将宾州车站与杜勒斯国际机场以他命名，他愿意解冻原本卡关、用于纽约基础建设计画的资金。 据媒体报导，舒默已拒绝这项提议。CNN指出，川普是在上个月开出这个交换条件的。

纽约和纽泽西目前正为遭冻结的160亿美元联邦资金提起诉讼，这笔经费原本计划用于兴建连接两州的隧道。

川普将自己的姓名与形象嵌入政府各项设施的举动史无前例。一般而言，建筑物与基础设施通常在总统卸任或逝世后才会以其名字命名，以避免过度政治化。

美国财政部已证实相关报导，目前已拟定印有川普肖像的1美元纪念币草案，但现行法律禁止在货币上展示在任或在世总统的形象。

纽约众议员纳德勒（Jerry Nadler）表示，企图将杜勒斯机场与宾州车站改名的行为根本是「敲诈勒索」。（