川普改装椭圆形办公室风格金灿灿

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普重新装潢白宫椭圆形办公室，不仅反映他金光闪闪的个人风格，也透过展示前总统波尔克的肖像与美国湾地图，传达严肃的政治讯息。

川普（Donald Trump）以镀金奖杯和有川普字样的镀金纸镇装饰椭圆形办公室（Oval Office），还用前任总统们的肖像填满墙上几乎每一寸空间。

但川普夸张的重新装潢背后也有严肃的政治讯息。展示前总统肖像的墙面新增了19世纪美国总统波尔克（James Polk）的画像，他执政时美国历经其最大规模的领土扩张时期。

在川普公开谈论兼并格陵兰、收回巴拿马运河、接管加萨走廊（Gaza Strip），因此引起盟邦担忧之际，挂出波尔克肖像显然具有政治上的象徵意义。

标出「美国湾」（Gulf of America）的大幅地图近日也在椭圆形办公室永久展示。川普先前将墨西哥湾（Gulf of Mexico）改名为美国湾。

据报川普甚至计划重铺着名的白宫玫瑰花园（Rose Garden），使其更像他在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）居所那样的露台风格。

川普因涉嫌试图推翻2020年总统大选结果而于2023年在乔治亚州拍下的口卡照（mug shot，司法档案照），也以小报头版形式，用金色相框裱褙挂在椭圆形办公室外。