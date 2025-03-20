立足瑞士 报道世界
登录

川普改装椭圆形办公室风格金灿灿

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普重新装潢白宫椭圆形办公室，不仅反映他金光闪闪的个人风格，也透过展示前总统波尔克的肖像与美国湾地图，传达严肃的政治讯息。

川普（Donald Trump）以镀金奖杯和有川普字样的镀金纸镇装饰椭圆形办公室（Oval Office），还用前任总统们的肖像填满墙上几乎每一寸空间。

但川普夸张的重新装潢背后也有严肃的政治讯息。展示前总统肖像的墙面新增了19世纪美国总统波尔克（James Polk）的画像，他执政时美国历经其最大规模的领土扩张时期。

在川普公开谈论兼并格陵兰、收回巴拿马运河、接管加萨走廊（Gaza Strip），因此引起盟邦担忧之际，挂出波尔克肖像显然具有政治上的象徵意义。

标出「美国湾」（Gulf of America）的大幅地图近日也在椭圆形办公室永久展示。川普先前将墨西哥湾（Gulf of Mexico）改名为美国湾。

据报川普甚至计划重铺着名的白宫玫瑰花园（Rose Garden），使其更像他在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）居所那样的露台风格。

川普因涉嫌试图推翻2020年总统大选结果而于2023年在乔治亚州拍下的口卡照（mug shot，司法档案照），也以小报头版形式，用金色相框裱褙挂在椭圆形办公室外。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
381
276 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
3
16 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

随着政治和经济联盟加速洗牌，包括瑞士在内的各个小国该如何自处？

对您所在的国家来说，哪些政治和经济联盟可以成为贵国在经济、外交和军事协调方面志同道合的伙伴？为什么？

参与讨论
2 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团