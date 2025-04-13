川普政府不再资助 阿语卫星电视频道Alhurra停播

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿12日电） 美国政府在伊拉克战争后创建的阿拉伯语卫星电视频道Alhurra今天表示，川普总统政府切断资金后，该台将停止播出，并解雇大部分员工。

Alhurra 2004年在美国官员不满半岛电视台（Al-Jazeera）伊拉克战争报导的背景下开台，但20年后，卡达支持的半岛电视台在阿语媒体中仍居于主导地位。

Alhurra等美国资助小型阿语媒体的母公司「中东广播网」（MBN）总裁兼执行长吉德敏（Jeffrey Gedmin）表示：「中东媒体藉着反美主义而蓬勃发展。」

川普政府今年3月宣布，作为亿万富翁马斯克（Elon Musk）领导的全面削减成本行动的一部分，将停止对美国政府支持媒体的所有资金拨款。

此举立刻让美国之音（Voice of America）陷入停摆，尽管美国之音员工提出法律挑战以恢复拨款，但国会已批准了这项计画。

吉德敏在给员工的备忘录中表示，川普的激进支持者、负责监管美国国际媒体署（US Agency for Global Media）的雷克（Kari Lake）拒绝与他见面，讨论「非法」撤资一事。

他写道：「我只能得出这样的结论：她故意不给我们钱，让我们无法支付你们这些辛勤敬业员工的工资。」

他写道，Alhurra将停止电视频道的播出，但会尝试透过缩减后的「20几人」团队来维持网路更新。

Alhurra声称每周为22个国家的3000多万人提供服务。

但它面临来自半岛电视台、沙乌地阿拉伯资助的阿拉伯电视台（Al-Arabiya）以及最近由阿拉伯联合大公国支持的天空新闻阿拉伯台（Sky News Arabia）激烈竞争。

与美国之音不同，Alhurra不被视为美国政府的一部分，而是接受美国政府的资助来运作。