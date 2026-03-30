川普政府传允俄罗斯油轮驶往古巴 哈瓦那能源危机暂缓

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（法新社哈瓦那29日电） 「纽约时报」引述不具名美国官员的话报导，美方放行一艘满载原油的俄罗斯油轮前往古巴，将为这个能源与经济危机日益恶化的岛国带来短暂缓解。

根据航运资料，这艘名为阿纳托利．科洛德金号（Anatoly Kolodkin）的油轮载运73万桶原油驶往古巴，预计将于31日抵达。

根据船舶追踪网站MarineTraffic，这艘油轮已进入古巴专属经济区，目前位于古巴东部外海。

阿纳托利．科洛德金号目前以12节航速航行，预计31日抵达古巴西部港口马坦萨斯 （Matanzas），较先前预估的抵达时间稍晚一些。

这将是古巴自今年1月以来首次获得石油供应，为这个人口约960万、能源与经济危机日益恶化的国家带来短暂缓解。

美军今年1月夜袭委内瑞拉，推翻左翼独裁领导人马杜洛（Nicolas Maduro），切断了委内瑞拉对古巴的石油供应。

美国总统川普随后扬言将对任何向古巴供应石油的国家徵收关税，并表示不排除「接管」古巴的可能性。

川普27日在一场投资论坛发表演说时，强调美国在委内瑞拉和伊朗的军事行动成功，还说「古巴是下一个（目标）」。

美国德州大学（University of Texas）古巴能源政策专家皮农（Jorge Pinon）表示，他对美国未在这艘油轮接近古巴前加以拦截感到意外。

他对记者说：「我认为现在美国试图阻止这艘船的可能性几乎已消失殆尽。」

他指出，一旦船只进入古巴领海，「美国政府几乎不可能阻止它。」

纽时引述一名不具名的美国官员指出，美国海岸防卫队允许该油轮驶往古巴。对此，美国海岸防卫队未回应法新社的置评要求。

在华府实施石油封锁后，古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）祭出一系列紧急措施，以因应日益恶化的能源危机，其中包括限制燃料销售。

燃料价格飙升、公共运输缩减，部分航空公司也暂停飞往古巴的航班，对古巴脆弱经济造成冲击。

由于老旧发电厂难以满足日常需求，古巴民众饱受频繁停电之苦。自2024年以来，全国已发生7次大规模停电，本月就发生了两次，因此引发罕见抗议。

皮农说，阿纳托利．科洛德金号载运的原油抵达古巴后，需要大约15至20天完成炼制，再花上5至10天将成品油配送出去。

他说：「古巴目前最迫切需要的是柴油。」

这批俄罗斯原油可提炼约25万桶柴油，可满足全国约12.5天需求。（编译：刘文瑜）