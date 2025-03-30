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川普政府停火协议步履蹒跚 俄称占领更多乌领土

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（法新社莫斯科29日电） 美国总统川普力推的俄乌停火协议进展不顺，俄罗斯今天持续在乌克兰推进，在乌东和乌南取得更多斩获。

俄罗斯国防部今天表示，俄军在乌东顿内茨克州（Donetsk）和乌南札波罗热州（Zaporizhzhia）各拿下1村。

另一方面，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄罗斯彻夜之间朝乌克兰发射170多架无人机，袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrovsk）、基辅（Kyiv）、苏米（Sumy）、哈尔科夫（Kharkiv）和赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）的目标。

他说，第聂伯罗一间饭店大楼遇袭，有4人丧生，21名伤者中包括1名孕妇。

泽伦斯基说：「俄罗斯正在侮辱世界各地的维和作为，它正在拖延战争、散播恐怖，因为它依旧感受不到真正的压力。」

俄罗斯今天对乌国东北哈尔科夫州（Kharkiv）发动袭击，当地首长说，造成1死14伤。

美国多周以来一再尝试，盼能达成一个包含停止在黑海及对俄乌两国能源基础设施进行攻击的协议。

虽然俄乌原则上同意这些休战协议，但落实情况仍不明朗，基辅和莫斯科互相指控对方试图破坏协议内容。

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