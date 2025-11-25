川普政府取消缅甸移民临时保护 约4000人恐遭遣返

2 分钟

（法新社华盛顿24日电） 美国川普政府今天宣布，将结束对缅甸移民免于被遣返的临时保护身分（TPS）。

美政府这项决定将影响约4000名来自缅甸的移民，这些人目前以「临时保护身分」（Temporary Protected Status）居留美国，获准在美国工作。

TPS措施主要适用于因战争、天灾或其他特殊情况之下的移民，若他们被遣返原籍可能面临危险，因此给予TPS保护。

美国总统川普大规模收紧移民政策下，已撤销来自阿富汗、喀麦隆、海地、宏都拉斯、尼泊尔、尼加拉瓜、叙利亚、南苏丹与委内瑞拉等外籍移民的TPS资格。此外，在本月21日宣布，也将终止对索马利亚人提供TPS保护。

2021年缅甸发生军事政变后，美国将缅甸籍移民纳入TPS适用范围。如今国土安全部长诺姆（Kristi Noem）表示，在检视缅甸现今情势后，决定取消缅籍移民的TPS身分。

诺姆说，评估缅甸在「中央与地方治理及稳定方面，已有改善」，并且缅甸当局已宣布将在今年12月起，举行「自由公正选举」。

国土安全部这项政策引来「人权观察」（Human Rights Watch）等非政府组织的强烈批评。（编译：纪锦玲）