川普政府告哈佛大学 控校方纵容反犹示威酿敌意校园

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（法新社华盛顿20日电） 美国川普政府今天对哈佛大学（Harvard University）提起诉讼，指控哈佛在2023至2025年间校园内支持巴勒斯坦示威活动中，对犹太及以色列学生形成「敌意的环境」。

美国总统川普对美国主要大学发起攻势，指控这些学校在以色列对加萨走廊（Gaza Strip）发动军事行动之际，对支持巴勒斯坦运动放任不管，并将此视为反犹太主义。

美国司法部在新诉状中指出，哈佛「教职员与校方高层对反犹太主义，以及对犹太人与以色列人的歧视视而不见」，控称校方未能对支持巴勒斯坦与反以色列示威者执行大学本身的规章。

这份提交麻州法院的诉状指出，「哈佛促进且持续助长一种校园氛围，使敌对的反犹太与反以色列行为得以滋长。」

针对这项诉讼，哈佛声明表示，校方「高度重视我们犹太与以色列社群成员，并持续致力于确保他们在校园中受到接纳、尊重和发展」。

校方表示，已采取「具体且积极」措施来解决反犹太主义的根本原因，并「加强对学生、教师与职员的反犹太主义教育与训练」。

在诉讼中，川普政府要求法院裁定哈佛违反与联邦政府的合约，进而解除政府向哈佛支付数百万美元联邦资金的义务，并要求返还已拨付资金。

今年2月，美国司法部也曾对加州大学洛杉矶分校（UCLA）提出类似诉讼。（编译：徐睿承）