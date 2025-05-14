川普政府引外敌法驱逐黑帮 首度获法官裁准

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（法新社华盛顿13日电） 美国宾州西区联邦地区法官海恩斯（Stephanie Haines）今天裁定，美国可援引「外国敌人法」（Alien Enemies Act）快速驱逐遭到指控的委内瑞拉帮派分子。看起来这是支持总统川普（Donald Trump）政府对此一1798年法律所持见解的法院裁定首例。

海恩斯裁定，根据「外国敌人法」，川普有权宣布委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）为外国恐怖组织，将其成员驱逐，但她同时针对政府有时候于「数小时内」进行驱逐的作法予以批评。

海恩斯是川普首度执政期间任命的联邦法官，她裁定川普政府必须于至少21天前通知可能遭驱逐人士并且给予他们声明异议的机会，以避免非帮派成员误遭驱逐。

川普3月援引鲜有人知的战时法「外国敌人法」，将两架飞机的疑似「阿拉瓜火车」成员送到萨尔瓦多一座高度设防监狱。美国上一次引用「外国敌人法」是在第二次世界大战期间据以逮捕日裔美籍公民时。

不过援引这项法律驱逐移民的作法遭到最高法院和数个下级法院以缺乏正当程序为由而暂时挡下。

多位遭到驱逐委内瑞拉人的委任律师表示，他们的当事人不是「阿拉瓜火车」成员、不曾犯罪，在很大程度上只因身上的刺青而成为驱逐目标。