川普政府拟公布艾普斯坦档案前夕 民主党发新照片施压

（法新社华盛顿18日电） 美国民主党籍联邦众议员今天公布新一批来自已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遗产的照片，在总统川普政府公布艾普斯坦联邦档案最后期限前夕加强施压。

法新社报导，这68张照片未附加说明文字，仅是国会议员从艾普斯坦遗产中取得庞大资料的一部分。国会议员近日陆续释出相关照片，持续在华府政坛掀起波澜。

最新公开的照片包含多个国家护照及身分证件的影像，大部分个资细节已被涂黑。其中数份文件标示为「女性」，包括乌克兰和俄罗斯等地发出的护照，部分照片中人脸也被模糊处理以保护身分。

其他影像包括两张知名学者杭士基（Noam Chomsky）与艾普斯坦一同坐在飞机上的照片，以及比尔．盖兹（Bill Gates）与一名脸部模糊化处理的女性合影。

这批资料也包含电影导演伍迪艾伦（Woody Allen）和曾任川普策士的巴农（Steve Bannon）照片，两人都在先前释出的照片中出现。

最新一批照片似乎并未显示其中任何人有不法行为。

不过一张截图显示一段简讯对话，其中身分不明的发送人似乎在讨论招募年轻女性。

另一张照片显示一名女性脚上写着纳波柯夫（Vladimir Nabokov）小说「萝莉塔」（Lolita）中的句子，但也未进一步解释。这本小说描写一名男子对女童的迷恋。

民主党方面表示，他们会在收到资料后即时公布，同时隐去受害者及其他可能成为受害者的身分资讯。共和党则指控民主党断章取义，刻意塑造特定叙事。

美国司法部仍未透露是否会赶上明天的期限公布艾普斯坦档案。这个期限是根据国会上个月通过的「艾普斯坦档案透明法」（Epstein Files Transparency Act）所定。（编译：卢映孜）