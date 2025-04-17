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川普政府拟重新定义「伤害」濒危动物 排除破坏栖地

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普政府今天提议，把破坏栖地从「濒临灭绝物种保护法」（ESA）对「伤害」濒危物种的定义中删除。环保团体批评，这将为人类活动进入生态敏感区域打开大门。

美国鱼类暨野生动物管理局（United States Fish and Wildlife Service）及国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration）表示，濒临灭绝物种保护法对「伤害」的定义应排除「损害保育物种栖地的行为」。

环保团体指出，这项规定变更将允许伐木、石油勘探与开采、采矿等活动以及个人与政府的其他行为，破坏濒危动物的栖地。

环团「地球正义」（Earthjustice）说：「50年来，濒临灭绝物种保护法拯救许多物种免于灭绝，包括白头海�m、灰狼、佛罗里达海牛和座头鲸等标志性美国物种。」

地球正义提到：「达成这项成就的一个关键在于对伤害（物种）的定义，该定义认可一个常识性的观念：摧毁某个物种赖以生存的森林、海滩、河流或湿地，就构成对该物种的伤害。」

地球正义补充道，他们准备好在法院对川普（Donald Trump）政府的提案提出异议。

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