川普政府放宽环境监管 撤销拜登时代法规

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普政府今天宣布撤销一系列环境法规，将矛头对准拜登时代的绿能政策，其中包括发电厂碳排限制、车辆废气排放标准与水道保护措施。

据报导，上述的31项行动是环境保护署署长泽尔丁（Lee Zeldin）口中「美国史上最伟大、影响最深远的放宽监管日」的一环。他承诺将「释出美国能源」，并「重振美国汽车工业」。

其中最重要的举措就是重新审查2024年的1项规定，也就是要求燃煤发电厂抵销几乎所有碳排量，或是承诺关厂，这是民主党籍前总统拜登气候政策的基石。

环保团体大赞这些规定可以「改变游戏规则」，原本将于2032年生效。法规也将要求新型的高容量燃气发电厂削减90%的二氧化碳排放量，而这项目标只能透过碳捕捉技术来达成。 拜登政府估计，到了2047年，这项规定可防止14亿公吨的碳进入大气，相当于2022年电力产业近1整年的温室气体排放总量。

非营利组织Evergreen Action成员哈波（Charles Harper）表示：「污染企业今天都在庆祝，因为川普政府环保署给了他们一张免费许可证，可以无限制地排放污染气体，不顾后果。」

总统川普长期宣称气候变迁是场「骗局」，他的第2任政府已开始全面裁减「美国国家海洋暨大气总署」（NOAA）人员。NOAA对美国气候研究行动至关重要。

新的放宽管制方案也针对原订2027年底生效、较严格的车辆排放标准。川普曾嘲讽这项法令是「电动车强制令」。

另一项重要举措是重新定义「净水法」（Clean Water Act）中的「美国水域」。

泽尔丁领导的环保署主张，拜登政府未依循2023年最高法院裁决的定义；根据当时的裁决，只有「相对永久、静止或持续流动的水体」，如溪流、河流、湖泊与海洋，才应受到保护。

他说：「前任政府对『美国水域』的定义为美国人民带来不公平的负担，并拉高做生意的成本。」

环保团体「地球正义」（Earthjustice）警告，这将把数以千万计英亩的湿地与数百万英里的小型溪流排除在外。湿地是能过滤水源并提供防洪保护的重要生态系统；而溪流可提供饮用水，并带动观光业发展。

环保署也将裁撤全国各地的环境正义办公室。这些办公室负责处理全美各地低收入与少数族裔社区的污染问题，包括路易斯安那州臭名昭彰、占全美原油产量约1/4的「癌巷」（Cancer Alley）。