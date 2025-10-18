川普政府欲派国民兵进驻芝加哥遭驳 急上诉最高法院

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普政府今天请求最高法院解除下级法院禁止他在芝加哥（Chicago）部署国民兵（National Guard）的裁决，称芝加哥的联邦探员「被迫在暴民持续不断的暴力威胁下执勤」。

川普已下令数以百计名国民兵部队前往芝加哥，声称需要他们来打击犯罪，并保护这座美国第3大城的移民官员与设施。

地方法院法官阻止这起部署行动，上诉法院昨天维持原裁决，促使川普的司法部向保守派主导的最高法院提出紧急上诉。

上诉法院3名法官组成的小组昨天表示，川普政府未能证明由民主党主政的芝加哥当地情势足以构成部署部队的正当性。

法院指出：「即使对总统的形势评估给予高度尊重，我们仍认为没有足够证据显示伊利诺州存在叛乱或叛乱的危险。」

「示威者为抗议联邦政府移民政策与行动而采取激烈、持续且偶有暴力的行为，在没有更多佐证下，并不构成危及政府权威的叛乱风险。」

联邦检察总长索尔（John Sauer）今天在向最高法院提交的文件中声称，芝加哥的联邦探员「被迫在暴民持续不断的暴力威胁下执勤」。

索尔补充说，禁止部署国民兵的法院命令「不当侵犯了总统的权力，并对联邦人员与财产造成不必要的危险」。

司法部今天就伊利诺州的裁决提出上诉，是首次要求最高法院对这个议题权衡表态；目前保守派在最高法院拥有6比3的多数优势。