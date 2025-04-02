川普政府误将男子驱逐至萨尔瓦多 移民政策遭严格审视

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（法新社华盛顿1日电） 美国政府律师团队承认仓促的驱逐程序发生「行政疏失」，误将一名男子送至萨尔瓦多恶名昭彰的监狱。这起事件让总统川普强硬的移民政策再次受到严格审视。

川普2.0政府上任后为兑现竞选承诺，大规模打击移民，称藉此全面扫荡帮派分子及其他暴力罪犯。

然而，一些与组织犯罪关系薄弱或毫无瓜葛的人也遭仓促驱逐。申诉案件愈来愈多，人权团体、民主党阵营怒火也愈来愈高，就连川普一部分的盟友，包括深具影响力Podcast主持人乔罗根（Joe Rogan），也都表达不满。

昨天提交的法院文件显示，萨尔瓦多男子阿布雷戈贾西亚（Kilmar Abrego Garcia）3月与数百名疑似帮派成员一同被送至萨尔瓦多。

他2019年遭控为帮派成员，但从未被定罪，且法官认定他在萨尔瓦多有受到伤害的风险，因此给予他免于递解出境的保障。。

根据昨天的法院文件，政府律师团队承认，阿布雷戈贾西亚是因为「行政疏失」而被驱逐出境；但他们主张，由于阿布雷戈贾西亚现已不在美国境内，联邦法院如今没有把他带回来的权限。

今天被追问此事时，白宫立场坚决，声称未公开的证据显示阿布雷戈贾西亚「实际上是残暴的MS-13帮派领袖」。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）在记者会中表示：「外国恐怖分子在美国不再享有法律保障，总统有权限将这些罪大恶极的人驱逐出美国社会。」