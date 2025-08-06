川普政府质疑mRNA技术安全性 终止22项联邦疫苗合约

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普政府今天宣布将终止22项mRNA疫苗的联邦合约，并对这项曾被归功协助终结COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、拯救数百万人性命的技术提出安全性疑虑。

美国卫生部长小罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）宣布终止这22项联邦合约。此举被视为他将疫苗怀疑论纳入美国政府政策核心的最新一步。

小罗勃．甘乃迪发布声明指出：「我们审查了科学依据，听取了专家意见，然后采取行动。」

他又说，卫生部的生物医学高级研究与发展管理局（Biomedical Advanced Research and Development Authority）将「终止22项信使核糖核酸（mRNA）疫苗开发投资，因为数据显示这些疫苗未能有效预防诸如COVID与流感的上呼吸道感染」。

「我们将把资金挪到更安全且更广泛的疫苗技术平台，即使病毒突变，这些平台依旧有效。」

这项变动影响莫德纳（Moderna）的mRNA禽流感疫苗及许多其他计画，包括「拒绝或取消」制药巨擘辉瑞大药厂（Pfizer）与赛诺菲集团（Sanofi）的「多个授予前招标案」。

美国卫生及公共服务部表示，受影响计画的总价值达「近5亿美元（约新台币151亿元）」。此举并未纳入若干进入最后阶段的计画，「以维护纳税人之前的投资」。

小罗勃．甘乃迪说：「让我清楚说明：卫生及公共服务部支持为所有想接种疫苗的美国人提供安全、有效的疫苗。这是为什么我们要超越mRNA的局限，转而投资更好的解决方案。」

有别于传统疫苗常用减毒或灭活的病毒或细菌，mRNA疫苗是将遗传指令送进宿主细胞，让细胞产生病原体的无害仿制品，训练免疫系统对抗真正的病原体和细菌。

虽然已研发了数十年，mRNA疫苗从实验室走向广泛应用，是靠着川普政府在对抗COVID-19时所采取的「神速行动」（Operation Warp Speed）策略。「神速行动」是生物医学高级研究与发展管理局主导的公私合作计画，向企业挹注数以十亿计美元的资金以加速疫苗研发。