川普政府遣送8名移民 今天抵达南苏丹

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（法新社朱巴5日电） 一名外交部官员告诉法新社，8名被美国驱逐出境的犯罪移民，在吉布地一个军事基地滞留数周后，于今天抵达南苏丹。

这8名被驱逐者中仅有1人来自南苏丹，但美国总统川普政府试图将不受欢迎的移民遣送至第三国，因为部分国家有时会拒收被遣送者。 美国国土安全部发声明表示，这8名男子是「野蛮、暴力的非法犯罪移民」，曾因谋杀、性侵与抢劫等罪行被定罪。

这个群体的其余成员包括2名缅甸人、2名古巴人，以及各1名越南人、寮国人与墨西哥人。

他们5月自美国出发前往南苏丹，但由于美国地方法院下令暂停将移民遣送第三国，班机最终改降在吉布地。美国最高法院已于3日推翻该项裁决。

一名匿名的南苏丹官员表示：「他们今天清晨5时就从吉布地抵达朱巴（Juba）。」还说他们是由美国陆战队押送抵达，但未提供其他细节。

美国国土安全部助理部长麦劳夫林（Tricia McLaughlin）在声明中表示：「这些恶徒终于在独立日被遣送到南苏丹。」

她补充说：「在激进法官数周拖延下，导致我们的执法人员陷入险境，移民暨海关执法局（ICE）终于将这8名野蛮的犯罪非法移民驱逐出境，他们罪大恶极，甚至连自己的国家都拒绝接收。」

南苏丹是全球最贫穷的国家之一，且正处于新一波暴力政治动荡之中。南苏丹即使对当地居民而言，长期以来也相当危险。美国国务院建议公民不要前往该国，原因是暴力犯罪和武装冲突频繁。联合国表示，南苏丹的政治危机可能重新点燃已于2018年结束的残酷内战。