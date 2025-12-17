川普政策影响 国际能源总署报告：2025年全球煤炭需求估计创新高

（法新社巴黎17日电） 根据国际能源总署（IEA）今天发布的报告指出，部分受到美国总统川普（Donald Trump）政府推动煤炭产业相关政策的影响，2025年全球煤炭需求预期将创新高。

IEA在年度煤炭产业报告中说，今年煤炭需求预期将成长0.5%，达到88.5亿公吨的新高。不过，随着各种替代发电方式的快速成长，预期这个10年内，煤炭需求将逐渐下滑。

川普今年4月签署「加速煤矿开采」的相关政策，致力于将国内电力生产增加一倍以上，以因应高用电量的人工智慧（AI）技术需求。IEA表示：「美国政府对煤炭的强力政策支持，推升2025年煤炭需求。」

IEA指出，受天然气价格上涨，以及在美国政府支持下延后燃煤电厂退役等多重因素影响，2025年美国煤炭消费将成长8%。这与过去15年来，美国煤炭需求每年平均下滑6%，形成对比。

至于中国和印度这两个新兴经济体通常是推动煤炭消费成长的主要动力，正加速满足不断增加的电力需求。然而，今年中国的煤炭需求持平，印度需求则反而下滑。

IEA预估，全球最大煤炭消费国中国，未来5年煤炭需求略减。印度今年则是在雨季提早报到且密集的情况下，推升水力发电，带动煤电需求下降，这是50年来仅有的第3次。