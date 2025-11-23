川普斥乌克兰领导层不知感恩 泽伦斯基发文致谢

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅23日电） 乌克兰总统泽伦斯基表示，他非常感激许多国家致力促成和平，乌克兰「感谢美国及每位美国人民」，他本人也「亲自感谢川普总统所提供的协助」。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体发布长文，强调是俄罗斯挑起战争又拒绝结束战事，还试图保有继续作战的能力，俄方此举「并不只针对乌克兰」。

他也感谢提供援助的欧洲及20国集团（G20）国家，并补充说「维持支持十分重要」。

泽伦斯基谈到：「重要的是不能忘记主要目标－制止俄罗斯发动的战争，并防止这场战争再度爆发。为了实现这个目标，和平必须具有尊严。」

美国总统川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文批评，乌克兰领导层「对我们的付出毫无感激」。

美国与乌克兰高阶官员正在瑞士日内瓦进行磋商，以调整华府先前提出的28点和平计画草案。根据乌方说法，最新版本已纳入乌国部分诉求。

乌克兰国家安全与国防事务委员会主席、谈判代表乌梅洛夫（Rustem Umerov）说道：「文件目前版本仍在审批的最后阶段，但已反映乌克兰大部分核心优先事项。」