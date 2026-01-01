川普暂撤3市国民兵 扬言犯罪升再进驻

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿31日电） 美国总统川普今天表示，政府正将国民兵撤出芝加哥、洛杉矶和波特兰，但他同时在社群媒体发文指出，若犯罪率上升，联邦部队将会「回来」。

这位共和党籍总统在重掌政权的首年，便向多个民主党主政的城市派遣部队，他称此举是为了打击非法移民与犯罪，但他在美国各城市部署军队的行动接连遭法院阻挠。 地方首长痛批此举为独裁式的权力扩张，随即发动一连串法律攻防并接连胜诉。美国最高法院上周更挡下芝加哥的部署军队计画。 川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「我们正将国民兵撤出芝加哥、洛杉矶和波特兰，尽管正是因为这些伟大的爱国者驻守，这些城市的犯罪率才大幅下降，且完全归功于此。」

川普在跨年夜发文表示，若非联邦政府出手介入，这3座城市「早就完蛋了」。 川普还说：「等到犯罪率再次开始飙升时，我们还会回来，或许会以一种截然不同且更强大的方式回来。这只是时间早晚的问题。」

自1月重返白宫以来，部署国民兵部队已成为川普在移民与犯罪问题上，采取强硬政策的核心手段。 现年79岁、身为亿万富翁与前实境秀主持人的川普也曾派遣国民兵进驻首都华盛顿以及田纳西州的曼菲斯（Memphis），并威胁要将部队派往旧金山。 由于在法律诉讼中节节败退，川普政府过去数周已陆续从芝加哥、洛杉矶及波特兰撤离部分国民兵。