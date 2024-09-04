川普有终结俄乌战争计画 卖关子称胜选才宣布

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（法新社华盛顿3日电） 美国前总统川普今天指出，他具有「保证」终结乌克兰致命战争的计画，但只会在赢得11月美国总统大选后才会透露这些计画。

现为共和党总统候选人的川普目前与副总统、现为民主党总统候选人的贺锦丽（Kamala Harris）选情不相上下。

川普在今天播出的弗里德曼（Lex Fridman）播客访谈中表示：「如果我赢了，成为总统当选人，我将达成协议，保证如此。这是一场原本就不该发生的战争。」

川普指出：「我有一个非常严密的计画，可以终结俄乌战争，而且我对中国有某种想法，也许不是计画，而是一种想法。」他还说：「但我不能告诉你这些计画，因为如果我告诉你这些计画，我将无法使用它们，这些计画将会非常不成功。你知道，部分原因是惊喜，对吧？」

这番言论与今年稍早挺川国会议员的举动相呼应，他们当时否决一项两党移民方案，据报是因为他们不希望拜登-贺锦丽政府抢走功劳，从2024年大选的最大问题之一中受益。

基辅与莫斯科2022年初陷入战争，当时俄罗斯挥军入侵乌克兰，造成数以千计军人和平民丧生，西方国家就莫斯科侵略行为对其施以经济制裁。

川普因一再赞扬俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）而受到批评。在这次播客访谈中，他表示，乌克兰危机可能演变为「第三次世界大战」，且由于「美国没有领导力」，全球一些热点正闹得沸沸扬扬。

贺锦丽批评川普对蒲亭公开赞扬，她8月在民主党全国代表大会（DNC）表示，「我不会讨好暴君和独裁者」，作为总统，她将「坚定支持乌克兰」。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）