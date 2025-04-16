川普欲重掌巴拿马运河 美军基地阴影再现

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（法新社巴拿马市15日电） 美国总统川普试图夺回对巴拿马运河的控制，让巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）陷入艰难处境，也在这个中美洲国家重新引发对美军基地可能重返的担忧。

在川普矢言将从中国手中夺回对这条跨洋水道的影响力后，美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）上周与穆里诺政府签署协议，让美国在邻近巴拿马运河的区域部署军队。

这条水道对巴拿马而言具战略重要性，在美国于1999年把运河控制权移交巴拿马并拆除保护运河的基地后，华府20多年来都定期在巴拿马举行军事演习。

那么，现在发生了什么变化？为什么新的协议会引发争议？

●美军基地会回归吗？

这份协议虽不允许美国建立自己的永久基地，但华府能在巴拿马维持长期轮调部队，类似在澳洲与其他国家的部队，用于训练、演习与「其他活动」。

华府先前在运河区有一块飞地，并在此建造3座基地。如今美国将能把人数未定的人员部署到这里。

巴拿马国际关系教授塔比亚（Euclides Tapia）向法新社表示，这是「公然违反」宪法，巴拿马宪法禁止设置外国基地，而1977年的移交条约确立巴拿马运河的「中立性」，仅允许巴拿马在国家领土中拥有军事部队。

但美国智库「外交关系协会」（Council on Foreign Relations）专家弗利曼（Will Freeman）说，这里有一个漏洞：其中一项条约「允许美国在认为中立性受到威胁时保卫运河」。

美国国家安全会议（NSC）前拉丁美洲计画主任盖登（Benjamin Gedan）主张，巴拿马是在确保运河安全上与美国合作。

巴拿马律师欧约斯（Arturo Hoyos）认为这没有违反法律或条约，因为新的协议允许进行「联合」行动。

●穆里诺是否陷入麻烦？

穆里诺政府表示，这些设施与土地属于巴拿马，将由美国与巴拿马安全部队「共同使用」。他坚称自己并未将任何一寸主权割让给右翼盟友川普。

弗利曼说，这项协议是一种「取舍」，因为这「限制了川普政府的施压技巧与敌意，可能还有（巴拿马）的让步范畴」。

他又说，「至少就美方而言，没有人考量到的风险在于，他们藉由羞辱穆里诺把他变成跛脚鸭」，让这位巴拿马领导人「无法治理」国家。

前总统候选人隆巴纳（Ricardo Lombana）指控穆里诺替军事基地做「掩护」，把「屈服」伪装成「合作」。

在1977年谈判时向巴拿马政府提供建议的胡立欧．姚（Julio Yao）说：「美国再度殖民并再度占领我们。」

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）教授盖登认为巴拿马人是因为过去运河区遭占领以及1989年美国入侵推翻独裁者诺瑞嘉（Manuel Antonio Noriega）受到的创伤，而「不愿意」让美国基地回归。

●川普真正想要的是什么？

美国认为让一家香港公司经营运河两端的港口，对国家安全构成威胁。

盖登说：「川普希望把北京在可能发生冲突时，藉由封锁巴拿马运河以阻止军舰通行的风险降至最低。」

英国艾瑟克斯大学（University of Essex）专家林德斯塔特（Natasha Lindstaedt）认为美国种种举措是「与中国更大冲突的一部分，美国试图限制中国在巴拿马与更广泛区域的影响力」。

弗利曼说，川普政府「最可能是在试图展现，假如他们想这么做，他们可以关闭巴拿马运河阻止中国的商业往来，作为对中国施压的手段，无论是为了吓阻入侵台湾，或是为了在因为台湾发生冲突时施压」。

他说：「我们在巴拿马看到的发展也与川普以实力谋和平的信条有关。」

但塔比亚不认为中国真的构成威胁，认为声称中国构成威胁，目的是在提高川普的国内支持度。

他说：「说加拿大将成为美国的一部分，或称他们将夺回巴拿马运河与格陵兰，都只是针对美国民众的花招。」