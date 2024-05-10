川普正在考虑副总统竞选搭档 法新社点名可能人选

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（法新社华盛顿10日电） 随着美国共和党预计于7月全国代表大会提名前总统川普参选11月总统大选，川普正考虑可能的竞选搭档，川普的抉择受到外界瞩目。法新社点名此人可能是忠诚的前军官、川普的前竞争者或政坛新人。

一位精明干练的副总统竞选搭档能帮助川普（Donald Trump）扩大支持基础，在川普准备于11月大选二度对决寻求连任的总统拜登（Joe Biden）时，有些人似乎已浮现成为最有可能站在川普身旁的人。

●非裔联邦参议员提姆．史考特（Tim Scott）

来自南卡罗来纳州的非裔联邦参议员提姆．史考特是坚定的保守派而且信仰虔诚，川普中意他已不是秘密。提姆．史考特成为川普的副总统竞选搭档所具备的优点，也是众所皆知。

川普常称赞提姆．史考特的忠贞不二；现年58岁的提姆．史考特曾是川普争取共和党总统提名初选路上的竞争者。

若提姆．史考特成为川普的竞选搭档，有望帮助川普赢得黑人选民支持，而这些选民在上次2020总统大选主要支持拜登。

●联邦众议员斯特凡尼克（Elise Stefanik）

现年39岁的斯特凡尼克刚进入国会时被认为是温和派，但在她迅速崛起、成为众议院共和党党团新主席后，路线突然转向右派，这能用2个字来解释：川普。

纽约州联邦众议员斯特凡尼克全盘接收亿万富豪川普所有的理念，此举赢得川普的认可和赏识。

如果川普竞选团队有她担任副总统竞选搭档，可能赢回一些2016年大选后不再支持川普的妇女票。

●联邦参议员范斯（J.D. Vance）

范斯未必每时每刻都是川普的粉丝，川普三不五时喜欢提到这一点。若把现年39岁的前军官范斯排除于潜在副总统竞选搭档人选外，可能面临极大的风险。

在俄亥俄州选上第一任联邦参议员的范斯，已在共和党圈子结交许多盟友，尤其是因为他有能力为该党募集大笔资金。

●联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）

川普与佛州联邦参议员卢比欧过去曾有一段竞争关系。卢比欧曾在2016年共和党总统提名初选与川普竞争，期间曾公开嘲讽川普的肤色和小手。

不过，这两位竞争对手似乎已言归和好。

川普权衡从拉丁裔选民获得支持的可能性时，可能考虑现年52岁的古巴移民之子卢比欧。卢比欧对外交政策颇感兴趣。

●前南卡罗来纳州州长海利（Nikki Haley）

海利是川普在共和党总统提名初选中最后一位竞争对手，川普挑选她作为副手将是令人意外的选择。但共和党出了一位副总统海利也不无可能。

现年52岁的海利尚未表态支持在初选最后数月称她是「笨蛋」的川普。

●共和党潜在副总统竞选搭档其余人选

北达科他州州长柏根（Doug Burgum）和佛州联邦参议员芮克．史考特（Rick Scott）也被视为可能的搭档人选，但由于他们都是白人富裕阶层，与川普的互补性不大。

其他人选包含在共和党初选第1场辩论崭露头角的政坛新人、企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、非裔共和党籍联邦众议员唐纳兹（Byron Donalds），以及共和党籍前电视新闻女主播雷克（Kari Lake）。

此外，南达科他州州长诺姆（Kristi Noem）向来被视为川普竞选总统的潜在搭档，但自从她日前透露自己亲手射杀一条无法驯服的宠物犬后，她的政治身价应声暴跌。