川普泽伦斯基通话 白宫：非常愉快

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天与乌克兰总统泽伦斯基通话后，语气明显更为正面，白宫形容这次通话「非常愉快」，有别于上个月底川普与泽伦斯基在白宫当着媒体的面激烈争执。

白宫国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）与国务卿卢比欧（Marco Rubio）在联合声明中说，川普「谈及乌克兰电力供应和核电厂」，并表示华府可在营运方面「提供很大帮助」。

声明说：「美国拥有这些电厂将是对这些基础设施最好的保护。」

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天与川普通话后表示，乌克兰「准备」暂停攻击俄罗斯能源网路和基础设施。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天刚与川普通话，同意停攻乌克兰能源设施。

泽伦斯基也表示，他和川普讨论到美方接管发电厂计画。

人在芬兰国是访问的泽伦斯基在线上简报会上说：「我们只谈论一座核电厂，这座核电厂被俄罗斯占领。」他是指札波罗热核电厂。

他还说，他「并未感受到（川普要他对俄罗斯做出让步）的任何压力」。

札波罗热核电厂是欧洲最大核电厂，在俄军2022年2月对乌克兰展开全面入侵行动初期遭到占领，引发外界关注，担忧可能引发核子事故。

泽伦斯基说，让核电厂再度运作可能需要两年多的时间，并说乌克兰和欧洲都需要此厂供电。

他说：「我们需要它吗？对人民来说，是的，对欧洲来说也是如此。加入欧洲电网是绝对必要。我们可以办到。」