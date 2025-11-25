川普派特使魏科夫赴俄会普丁 盼敲定乌克兰和平协议

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天表示，他正派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科，与俄罗斯领导人普丁（Vladimir Putin）会谈，希望能促成结束乌克兰战争的协议。

川普在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文指出，目前「仅剩几个分歧点」，不过欧洲领袖对此质疑，俄罗斯飞弹则持续袭击基辅。

川普同时表达希望「很快」能与普丁和乌克兰总统泽伦斯基会面，但强调「只有当终结这场战争的协议已经敲定或已进入最后阶段」才会与他们会谈。

原先美方提出的协议草案太过偏向俄罗斯利益，如今已被一份纳入更多乌克兰立场的新版本所取代。一名熟悉新方案的官员告诉法新社，新方案「好多了」。

不过，美国官员坦言，依然存在「敏感」的议题需要处理。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）对快速达成协议的看法泼冷水，指出「显然俄方毫无停火意愿」，也不愿讨论这份对乌克兰较为有利的新提案。

自上周末乌克兰与美国代表在日内瓦紧急磋商，讨论川普最初提出、引发争议的28点停战方案以来，相关各方不断密集讨论。

美国媒体报导，最新一轮包含美俄代表的会谈已在阿布达比进行。支持乌克兰的30国领袖今天也透过视讯会议讨论情势。

美方谈判代表德里斯科（Dan Driscoll）在与俄罗斯官员会谈后表达乐观，他的发言人表示：「会谈进展顺利，我们保持乐观。」

白宫则称谈判已有「重大进展」，但也提醒「目前仍有几项敏感但并非无法克服的细节须厘清」。

然而，2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，这场战争依旧未见停歇。

自凌晨1时左右起，基辅猛烈爆炸不断，俄军无人机与飞弹倾泻而下，造成多栋住宅起火。市府官员表示，已有7人罹难。

据法新社记者现场观察，浓烟夹杂着乌克兰防空炮火闪烁的红色和橙色光芒笼罩首都，居民纷纷逃往地下铁站避难。（编译：陈政一）