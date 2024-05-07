川普潜在搭档称应赐死拜登爱犬 白宫回击

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（法新社华盛顿6日电） 美国南达科他州州长诺姆日前透露自己亲手射杀家中的宠物犬后，又称美国总统拜登的爱犬也应被「赐死」。白宫则强硬回击，称诺姆不应「挖坑给自己跳」。

诺姆（Kristi Noem）被视为前总统川普（Donald Trump）今年竞选总统的潜在搭档。她表示，由于拜登（Joe Biden）的爱犬「司令」（Commander）咬伤多名特勤局人员，应该落得与她的小狗同样下场。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）则反驳上述说法，称52岁的共和党右翼宠儿诺姆才应该被关进狗屋。

尚皮耶在记者会中表示：「我们认为她昨天的发言令人不舒服，也非常荒谬。这是一个爱狗的国家，却有领导人说要杀死狗狗。」

尚皮耶还说，诺姆「也许该停止挖坑给自己跳」。

据报导，现年2岁的德国牧羊犬「司令」2021年来到白宫后，因难以适应并咬伤至少11名特勤局人员，此后被送离白宫，目前与拜登的家人一起生活。

日前，诺姆在她即将出版的回忆录中提到，在某次狩猎活动出了差错后，她亲手射杀了14个月大、「难以驯服」的宠物犬「蟋蟀」（Cricket），引发美国舆论哗然。

她还扬言，如果她在11月的总统大选后和川普一同入主白宫，她将会「让司令去见蟋蟀」。

诺姆在哥伦比亚广播公司（CBS）昨天播出的政论节目「面对全国」（Face the Nation）中批评，「拜登的狗已经攻击了24名特勤局人员，到底要让多少人遭到攻击或受到重伤，你们才会做出决定？」 实际上，这不是诺姆新书中唯一令人震惊的故事。她还在书中宣称自己曾与北韩领导人金正恩（King Jong Un）见面。一名发言人表示，这个「错误」将在今后的版本中「进行修正」。