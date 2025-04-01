川普热爱关税 数十年如一日

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普非常喜欢大谈他对关税的热爱，但这不是什么新鲜事，他数十年来都这么说。

他在2024年总统大选选战期间多次表示：「对我而言，字典里最美丽的词汇就是『关税』。」

他后来开玩笑说，「关税」现在是他第4喜欢的词，排在「爱」、「上帝」、「家庭」后面，但他对前三个词的承诺仍然一如既往地坚定。

法新社报导，这位78岁的共和党人承诺4月2日星期三将是美国的「解放日」，当天他将宣布向所有对美国商品课徵进口关税的国家全面实施「对等」关税措施。

这场突如其来的贸易战让全球主要经济体措手不及，但任何因这波关税措施而感到讶异的人都没仔细聆听川普本人说过的话。

其他政策来来去去，尤其是在堕胎等敏感议题上有所变动，但川普始终坚信，美国正在被世界占便宜，这一观点一直是他的核心价值之一。

尽管反对者和许多经济学者都说，当进口商将上涨的成本转嫁到美国消费者身上时，最终痛苦的仍是消费者，但川普仍深信关税能解决问题。

川普在第一次执政期间曾于2018年在社群媒体发文宣告：「我是关税人」。

实际上，川普从1980年代开始就这么说了。

他当时锁定的主要目标是日本。他那时还仅以直言不讳的房地产大亨和小报常客的身分为人所知，在接受美国有线电视新闻网（CNN）主持人赖瑞金（Larry King）访问时，谈到了进入政坛的想法。

他在1987年说，「很多人已经厌倦了看到其他国家占美国的便宜」。在接下来的38年里，他的这种说法几乎没有改变。

「他们在背后嘲笑我们，因为我们自己笨。」

另一次接受脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）访问时，川普愤怒地说：「我们放任日本进来，把所有东西倾销到我们的市场。」

1990年代和2000年代初期，中国成为他的主要批评对象之一；而如今，北京依然是他最主要的关税目标之一，与加拿大、墨西哥和欧洲联盟（EU）并列。

川普2016年第一次赢得总统大选后，更进一步说：「我们不能继续让中国洗劫我们的国家。」

在第2个任期中，他也开始引用一个多世纪之前的历史先例：前总统麦金里（William McKinley）。

麦金里从1897年执政到1901年，他对领土扩张和经济保护主义的热爱可能为川普「让美国再次伟大」（Make America Great Again）的政策树立了榜样。

川普在今年1月的就职演说中表示：「麦金里总统靠关税和才能让我们的国家变成非常有钱，他是个天生的商人。」

川普矢言开创「黄金年代」，听起来像是麦金里执政期间达到高峰的所谓「镀金年代」，当时美国人口和经济迅速增长，而寡头势力的影响力也大幅扩张。

除了推行关税措施外，麦金里也主导了美国的一段领土扩张时期，包括发动美西战争，并取得关岛、波多黎各和菲律宾。

川普声称要拿下格陵兰、将加拿大纳为美国第51州以及控制巴拿马运河，也呼应了麦金里的领土扩张行动。

川普与麦金里还有一个共通点：他们都曾遭人开枪暗杀。川普去年7月在造势大会上遇袭，但幸免于难；麦金里则在1901年遭无政府主义者枪击身亡。