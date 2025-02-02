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川普特使：俄乌都须作出让步

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普的乌克兰暨俄罗斯问题特使凯洛格今天表示，如果想要针对持续进行中的俄乌战争圆满地协商出解决之道，基辅和莫斯科都必须作出让步。

近日曾走访乌克兰的退役陆军中将凯洛格（Keith Kellogg）在福斯新闻频道（Fox News）播出的访谈中说：「我认为双方都将付出一点儿。」

凯洛格说，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）「已经表示他在领土立场上将有所软化」，并说俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「也将得软化立场」。

泽伦斯基长期以来抗拒在领土上对俄罗斯作出让步，不过因为乌军在战场上持续失利，而且无法确定美国是否继续力挺，使他面临着压力。俄军已经掌控乌克兰东南部广大土地。

俄罗斯则一直寻求获得乌克兰不加入北大西洋公约组织（NATO）的保证。

川普去年选战期间曾经承诺迅速结束这场已经进行将近3年的战争，却几乎没有提出将如何去达成。

蒲亭1月28日曾表示，俄罗斯可以跟乌克兰进行和谈，但排除直接跟泽伦斯基对话的可能性，因为他认为总统任期已经过期的泽伦斯基是「非法」总统。

乌克兰因为战争和随后实施戒严而没有举行总统选举。

凯洛格1月31日表示，川普「想要达成（结束俄乌战争）」，强调「我非常、非常有信心地认为我们能够真的让事情发生」。

被问到可能需要多久时间时，他说：「我觉得要几个月，但不会是几年。」

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