川普特使：有新国家将加入亚伯拉罕协议

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普的特使魏科夫表示，美国预计今天稍晚公布有一个新国家将加入「亚伯拉罕协议」。已有数个国家依据该协议，与以色列关系正常化。

魏科夫（Steve Witkoff）在迈阿密（Miami）举行的美洲商业论坛上说：「我今晚要飞回华府，因为我们今晚将宣布，又有一个国家加入亚伯拉罕协议（Abraham Accords）。」

被问及是哪个国家将加入时，魏科夫告诉福斯新闻频道（Fox News）主持人拜尔（Bret Baier）：「我不确定现在是否已经对外公开。」

Axios新闻网站指出，这个新国家是位于中亚的哈萨克。该国与以色列已维持数十年外交关系，据传这次加入是为了帮亚伯拉罕协议「重振活力」。

哈萨克总统是今天赴白宫与川普（Donald Trump）会晤的5位中亚国家领袖之一。

在川普第一任总统任期内，阿拉伯联合大公国、巴林和摩洛哥于2020年依据亚伯拉罕协议，与以色列关系正常化。

沙乌地阿拉伯也曾跟美国谈判与以色列关系正常化，但在2023年10月巴勒斯坦人组织「哈玛斯」（Hamas）攻击以色列、加萨走廊（Gaza Strip）爆发战争后，沙乌地暂停了相关谈判。