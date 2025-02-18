川普特使：美不会对乌克兰强加协议

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（法新社布鲁塞尔17日电） 美国总统川普任命的乌克兰特使凯洛格（Keith Kellogg）今天说，美国不会强行要乌克兰接受任何和平协议。

凯洛格预计19日抵达乌克兰展开3天会谈，期间将与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面。

川普今年1月上任后，同意与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）共同努力促成俄乌和平，让美国的盟友措手不及。美国高阶官员明天将首度在沙乌地阿拉伯会晤俄罗斯谈判人员。

凯洛格说，美方同时也致力让莫斯科与基辅坐上谈判桌，由他先联系乌克兰。

凯洛格坚称，最终将由泽伦斯基决定乌克兰是否接受美方斡旋而来的任何协议。

凯洛格在布鲁塞尔的北大西洋公约组织（NATO）总部与盟友会谈后告诉记者：「乌克兰人做的决定就是乌克兰的决定…泽伦斯基是主权国家的民选领袖，那是他要做的决定，没人会将这些（决定）强加于一位主权国家的民选领袖。」

凯洛格说，他的工作是「促成」协议，「确保有坚实的安全保证，（保障）乌克兰为主权国家」。

欧洲人担心自己被排除在任何谈判之外，多国领袖今天在巴黎开会试图研拟策略。

凯洛格重申先前的说法，即欧洲方不会直接参与谈判，但会获得资讯，「我不认为让每个人都坐上谈判桌是合理或可行的做法」。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）对乌克兰加入北约组织或取回所有领土的目标泼了冷水，但凯洛格说：「一切都还在谈。」

他也不排除在美俄谈判过程中谈到欧洲和全球安全等更广泛的议题。

他补充道，「要是谈到全球性议题，我也不觉得意外」，表明可能试图打击俄罗斯与伊朗、北韩和中国的关系。

凯洛格还说，俄乌战争打了近3年，他认为双方都准备好停手，因为两边都无法取得决定性胜利。