川普申延退税诉讼遭驳回 涉逾1300亿美元关税退款

2 分钟

（法新社华盛顿2日电） 美国川普政府申请延后关税退费的诉讼审理，联邦上诉法院今天予以驳回。根据这项裁决，企业控告政府的退税诉讼，将会在国际贸易法院（CIT）继续进行。

联邦巡回上诉法院去年8月29日裁定，川普援引「国际紧急经济权力法」（IEEPA）对各国徵收「对等关税」违法；同时，将退税问题发回国际贸易法院处理。

今年2月20日，最高法院（Supreme Court）也裁定，川普对各国徵收的「对等关税」违宪，已逾越总统权限。

截至2025年底，被判违法的关税已为美国政府带来逾1300亿美元收入。

川普政府2月27日主张，在国际贸易法院的相关退税诉讼，应再延缓至多4个月。

今天联邦巡回上诉法院（U.S. Federal Circuit Court of Appeals）驳回这项声请。

法新社报导，代表一些小企业要求退税的「自由正义中心」( Liberty Justice Center)估计，向联邦法院提起的退税诉讼已超过900件。

其中包括运输业巨商联邦快递（FedEx）于上月提起诉讼；仓储零售商好市多（Costco）则已在最高法院裁决之前就提出司法挑战。

最近提告的还有家电品牌戴森（Dyson）与化妆品大厂莱雅（L’Oreal）。

一些分析指出，已有超过1000家企业加入这场退税争讼。（编译：纪锦玲）