川普疾呼帮忙打通荷莫兹海峡 盟国依然冷淡

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（法新社德黑兰16日电） 美国总统川普今天要求盟邦协助维护荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）安全，但欧洲国家则对参与打通这条遭伊朗关闭的关键水道态度保留，海峡在美国及以色列发动攻击后遭伊朗封锁。

川普不满各国对他呼吁一同派舰护航油轮通过海峡反应冷淡，要求各国更积极回应。荷莫兹海峡承载全球20%原油运输。

随伊朗在荷莫兹海峡攻击商船，并在波斯湾发动多波导弹及无人机攻击报复美国和以色列2月28日发动战争，国际油价已飙升40%至50%。

当前战火也蔓延至黎巴嫩，以色列军队不仅发动空袭，还展开「有限」地面行动；西方领袖今天也警告以色列此举不应升级为大规模作战。

川普表示，他认为英国与法国虽不情愿，但最终应会参与维护荷莫兹海峡的行动。

川普在白宫一场活动中对媒体说：「我们强烈敦促其他国家与我们一同行动，且必须迅速、积极投入。」

英国首相施凯尔（Keir Starmer）表示，伦敦正与盟国合作制定一项可行方案协助打通海峡，但他排除北大西洋公约组织（NATO）介入的可能性；与此同时德国也表态，称美以攻打伊朗的战争并非北约事务。

日本、澳洲、波兰、西班牙、希腊及瑞典也纷纷表示，不会参与荷莫兹海峡的任何军事行动。

欧盟各国外长今在布鲁塞尔会商，但欧盟最高外交官员表示，各国对将目前欧盟在红海的护航任务扩及协助重启荷莫兹海峡「兴趣缺缺」。