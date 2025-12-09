川普痛批欧洲衰弱 要乌克兰恢复选举

afp_tickers

（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普在一项今天发出的专访中加深他与欧洲的裂痕，称欧洲正在「衰败」，批评美国传统西方盟友在移民和乌克兰议题上过于「软弱」。

川普接受政治新闻网Politico专访，呼吁乌克兰举行选举，并质疑乌克兰在总统泽伦斯基领导下的民主正当性。

近来川普政府对欧洲发表一连串猛烈批评。上周白宫发布新版的国家安全战略（NSS）内援引极右派说法，警告欧陆正临文明衰退。他8日接受Politico专访时说：「大多数欧洲国家，都在衰败。他们正在衰败。」

79岁的川普，其政治崛起正是建立在对移民问题的激烈言论上。他这次也重申极右主张，称欧洲的移民政策是场「灾难」。

川普说：「他们不愿把这些人遣返回原本的国家。」

川普政府的新战略令欧洲忧心，欧洲多数国家同属美国所主导的北约成员，然而新战略主张要在欧盟内部「培养抵抗力量」。

当被问及如果欧洲国家不接受他的移民政策，是否还能维持与美国的盟友关系时，川普答「那要看情况」。

「我认为他们（欧洲领袖）很软弱，但他们又想极力展现政治正确。」

他点名包括英、法、德、波兰和瑞典等国，指这些国家正因移民问题「遭到摧毁」，并再度攻击伦敦首位穆斯林市长沙迪克汗（Sadiq Khan），形容他「可怕、恶毒、令人作呕」。

对于克里姆林宫赞扬美国新版国安战略与俄国立场相近一事，川普则轻描淡写地说，俄国总统普丁「希望看到一个软弱的欧洲，说实话，他确实办到了。但这与我无关」。

川普接着批评欧洲在解决俄乌战争中的角色，「他们光说不练，战争就这样一直拖下去」

川普提出的俄乌和平方案引发欧美歧见，许多欧洲国家担心川普的方案将迫使基辅向莫斯科割让领土，华府与欧洲盟国分歧益发显着。

川普也对乌克兰与泽伦斯基提出严厉批评。他今年1月曾称泽伦斯基是「未经选举的独裁者」，2月又在白宫「教训」来访的泽伦斯基。

川普说：「我认为现在是举行选举的重要时刻。他们拿战争当藉口，拒绝举行选举。你知道，他们嘴上说民主，但走到某个程度后，已不再是民主了」。