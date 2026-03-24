川普盟友穆林 获参议院任命接掌国土安全部

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（法新社华盛顿23日电） 美国参议院今天通过穆林（Markwayne Mullin）成为国土安全部（DHS）新任部长。

今年48岁的穆林将接替诺姆（Kristi Noem）出任国土安全部部长。诺姆本月稍早遭到解职，部分原因是她处理明尼苏达州无证移民的行动不当，在这项大规模行动中，联邦人员开枪射杀了2名美国籍抗议者。

共和党籍的穆林曾是摔角与综合格斗选手，并曾担任奥克拉荷马州联邦参议员。

参议院是以54票对45票通过穆林任命案。

穆林上周在参院任命听证会表示，他的目标之一是让国土安全部与受争议的移民暨海关执法局（ICE）淡出媒体关注。

他说：「我6个月内的目标，是让我们不再每天都成为新闻头条。」

他补充：「我想保护国土，我想带来安心感，也希望重建外界对这个机构的信心。」

来自伊利诺州的民主党参议员杜宾（Dick Durbin）对穆林的承诺表示怀疑。他在声明中说：「国土安全部的问题不只仅是一个人造成，我仍担心穆林参议员无法约束移民暨海关执法局的滥权。」

他表示：「我投下反对票，因为我拒绝支持另一名纵容川普恶劣习性的应声虫。」

穆林亦表示，对于要求移民执法行动须取得司法搜查令持开放态度，这可能代表现行政策将会调整，也是民主党持续在预算谈判中所提出的主要诉求。

自2月14日以来，国土安全部的预算已经中断，民主党议员试图推动移民执法改革。

国土安全部关门长达1个月，已经影响旗下监管的服务，包括负责机场安检的运输安全局（TSA）。

全美各地的运输安全局人员已有数周未领薪资，超过300人辞职，机场安检作业困难，旅客延误时间增加。

川普22日宣布，将派遣移民暨海关执法局人员至受延误的机场，边境事务高级顾问霍曼（Tom Homan）也向有线电视新闻网（CNN）证实此计画。

尽管移民暨海关执法局隶属国土安全部，但仍可依靠国会去年核准的经费维持运作。