川普盟友站台频出种族歧视言论 贺锦丽再访宾州催票

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（法新社纽约27日电） 美国共和党总统候选人川普今天在纽约造势时不断抨击民主党对手贺锦丽，川普的盟友开场就爆出一连串粗俗和带有种族歧视的言论；贺锦丽则在兵家必争的摇摆州宾夕法尼亚州造势。

在这场于纽约麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）举行的共和党集会上，数名讲者抨击贺锦丽（Kamala Harris）、波多黎各和拉丁美裔族群，获得群众欢呼。

极右派立场的川普顾问之一米勒（Stephen Miller）说：「美国属于美国人，而且只属于美国人。」

喜剧演员辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）稍早在集会中拿波多黎各和拉丁美裔人口的生育率当箭靶。他说，拉丁美裔族群「很爱生小孩」，还说美国在加勒比海的领地波多黎各是「漂浮的垃圾岛」。

波多黎各人虽是美国公民，但不能在美国大选中投票。不过，移居美国本土的数以百万计波多黎各人拥有投票权，宾州也有一个庞大的波多黎各族群。

贺锦丽在社群媒体平台发布影片，承诺当上总统后将「投资波多黎各的未来」。

来自波多黎各的巨星瑞奇马丁（Ricky Martin）很快就在社群平台转贴贺锦丽向波多黎各社群喊话的影片及辛奇利夫发言的片段。瑞奇马丁以西班牙文写道：「这就是他们对我们的看法…票投贺锦丽。」

川普的妻子梅兰妮亚（Melania Trump）和商业大亨马斯克（Elon Musk）也现身为川普站台。

60岁的贺锦丽在输不得的宾州造势，中途造访非裔族群的教会、理发厅和一家波多黎各餐厅。

她在宾州集会上说：「我们绝不能在投票隔天醒来后悔…让我们联系家人朋友、同学邻居，告诉他们这场选举至关重要，让他们知道自己手里握有力量。」

这是贺锦丽自今年7月接替总统拜登（Joe Biden）成为民主党总统候选人以来，第14次造访宾州。