川普直白扬言拿下古巴 华府石油禁运下岛国大停电

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿16日电） 华府对古巴实施严厉石油禁运，这个岛国已全面陷入停电的黑暗中。美国总统川普今天扬言自己有「荣幸」拿下古巴，对古巴他想做什么、就做什么。

法新社报导，古巴这座共产主义岛国，挑战美国将近70年，如今正承受华府的巨大压力，川普政府决心写下历史新页。

川普在白宫对记者表示：「你们知道，我这辈子一直听说美国与古巴如何如何，到底什么时候美国才要采取行动？」

川普说：「我真的相信，我…会有这个『荣幸』拿下古巴。不论是要解放它、拿下它，我想我可以随心所欲。你们要知道事实，古巴现在是个非常疲软的国家。」

川普上述言论，是他最露骨的威胁之一。位于加勒比海、拥有960万人口的古巴，再度面对大规模停电。

古巴国家电力公司（Union Nacional Electrica de Cuba，UNE）声明指出，这次停电是因为「全国电网完全瘫痪」所致。正开始抢修来恢复供电。

古巴老旧的发电系统早已百孔千疮，岛内一些地方每天停电长达20小时，这已是常态。

自从美国在1月3日推翻古巴最大盟友、委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）后，川普对古巴实质上封锁油源，让岛国经济更是雪上加霜。

自1月9日以来，古巴未曾有石油进口，导致能源产业陷入困境；而航空公司也被迫减少往返航班，让古巴重要的观光业受到沉重打击。（编译：纪锦玲）