川普睽违6年再赴达沃斯论坛 格陵兰议题牵动跨大西洋关系

（法新社达沃斯20日电） 美国总统川普明天将在瑞士达沃斯（Davos）出席世界经济论坛（WEF），并与欧洲领袖会面，外界关注他有意将格陵兰纳入美国版图的构想，恐为跨大西洋关系带来冲击。

川普为格陵兰杠上欧洲8国，欧洲领导人对川普的「美国优先」立场抱持反对态度，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）矢言抵抗「霸凌行为」，欧洲联盟（EU）也承诺将采取「坚定」回应。 川普今天下午在白宫新闻简报室举行记者会时微笑表示，「我将前往瑞士一个美丽的地方，我相信那里的人们会非常热情地迎接我」。川普去年重返白宫，今天届满周年。

当被问及愿意为接管格陵兰做到什么样的程度，他不愿明说，仅表示「你们之后就会知道」。

这是川普睽违6年再次出席这场全球经济与政治精英齐聚的年度盛会，他预计明天下午2时30分（台北时间21日晚间9时30分）发表演说。

川普矢言取得丹麦自治领地格陵兰的控制权，美、欧关系因此出现数十年来最大裂痕。川普今天还说，已在达沃斯安排多场有关格陵兰的会议。

●美欧为格陵兰陷分歧

川普坚称，在面对俄罗斯与中国的安全挑战中，矿产资源丰富的格陵兰对美国和北大西洋公约组织（NATO）至关重要。随着暖化融冰开启新航线与经济机会，北极重要性不断上升，如今格陵兰身陷大国地缘竞争核心圈的窘境。

为向欧洲施压，川普扬言要对丹麦等8个欧洲国家课徵最高达25%关税，促使欧盟动用「反胁迫工具」的选项浮上台面。

马克宏在达沃斯以英语发表演说，指责美国的竞争企图「削弱」欧洲、将欧洲置于附属地位，并抨击川普的关税威胁「令人无法接受」。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）则警告，川普的行动恐严重破坏跨大西洋关系。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天也说，加拿大「坚定支持格陵兰与丹麦，并全力支持他们决定格陵兰未来的独特权利」。

白宫表示，川普在达沃斯的演说将聚焦美国经济，以应对生活成本危机对共和党2026年期中选举可能带来的影响。然而，川普在国际舞台的强硬表现，美国对格陵兰的计画也将成为整场演说的重要背景。

●北约的终结？

格陵兰总理今天表示，人口仅5.7万的格陵兰必须做好面对军事行动的准备。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）在达沃斯对记者表示，美国若对盟国采取此类行动，「将意味北约的终结」。

川普今天强调他「为北约所做的贡献比任何人都多」，质疑北约是否也会在关键时刻支持美国。

尽管如此，美国共和党联邦参议员提里斯（Thom Tillis）对记者表示：「我认为这终将会随着时间逐步降温。」（编译：刘文瑜）