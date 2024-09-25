川普矢言用关税 为美国带来历史性意外之财

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（法新社乔治亚州萨凡纳24日电） 前美国总统川普今天承诺，将透过有利于商业的经济为美国带来历史性意外之财，将奖励国内制造业者，但会大大不利于那些向美国人销售外国制商品的公司。

距离总统大选只剩6周时间，这位共和党候选人和他的民主党竞争对手贺锦丽声势旗鼓相当。具影响力的民调机构表示，这是他们多年来见过两党候选人支持率最接近的一场大选。

川普与贺锦丽分别端出经济牛肉，锁定少数几个战场州中尚未做出决定的少数选民，川普着重于释出保护主义讯息，作为吸引美国制造业潜在选民的关键。

川普在竞争激烈的乔治亚州发表演说时，重申对所有外国进口商品全面徵收关税的计画。

他在萨凡纳（Savannah）告诉选民：「若你不在这里生产，当你将产品（从海外）输入美国时，就得支付关税，非常高额的关税。」

川普先前表示，可能对所有进口商品徵收10%或20%关税，对亚洲经济强国中国徵收60%或更高的关税。

然而，为美国进口商品支付关税的是美国人，而不是外国出口商。经济学家估计，川普不同版本的计画，都将使美国家庭每年额外支出2000至6000美元。

但川普矢言要「进帐」数千亿美元，让美国公民受益，并驳斥长期徵收关税导致通膨的专家共识。

他警告，打算对从墨西哥进口的汽车徵收100%关税，还说将把国内制造业者的企业税率从21%降低到15%。

川普表示：「根据我今天概述的愿景，我们不仅会阻止我们的企业流向外国，在我领导之下，我们将抢走其他国家的就业机会，占有他们的工厂。」

78岁的川普还说，他希望德国汽车制造商「变成美国汽车公司」。

他说：「我希望他们在这里建厂，我也想在电子生产方面击败中国。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）