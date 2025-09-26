川普示警政府可能关门 白宫威胁大规模裁员

2 分钟

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天示警政府可能即将停摆，同时白宫威胁将进行大规模联邦裁员，扩大与民主党的对峙局面。

共和党籍的川普正与民主党国会议员陷入紧张僵局，必须在9月30日午夜财政年度截止前达成支出协议，否则关键服务将被迫削减。

当被问及政府是否会关门时，川普在白宫椭圆形办公室对记者说：「有可能，没错…民主党人已经疯了，他们根本不知道自己在做什么。」

白宫稍早下令政府机关准备裁员，超乎以往政府停摆时常见「临时强制休假」的做法。

根据法新社取得的一份备忘录，白宫管理及预算局（OMB）告诉各联邦机关，要「趁这个机会考虑要不要对所有员工发出裁员通知（RIF）」。

此举将加深政府员工的痛苦。今年稍早，亿万富豪马斯克（Elon Musk）主导的「政府效率部」（DOGE）已进行大规模裁员。

联邦众议院少数党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）回应裁员威胁时告诉白宫：「滚一边去。」

他向媒体表示，「我们不会被吓倒」，并指责OMB局长伏特（Russ Vought）「完全失控」。

美国不论共和党或民主党执政，政府停摆之争已成为政治常态。（编译：徐睿承）