川普禁哈佛外籍新生入境 威胁撤销哥大认证资格

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天禁止所有哈佛大学（Harvard University）外籍新生入境美国就学，并扬言撤销哥伦比亚大学（Columbia University）的认证资格。

川普正试图让这些大学就范，他声称这些大学的国际学生对国家安全构成威胁，且校方忽视校园内的反犹太主义，并让自由派偏见持续存在。

白宫今晚发布的公告宣布，国际学生入读哈佛大学的入境将被「暂停与限制」6个月，已经在校的海外学生的签证则可能遭终止。

这道命令写道：「哈佛的行为让哈佛成了不适合外籍学生与研究人员前来的目的地。」

来自奥地利的哈佛政治与古典学系学生莫尔登（Karl Molden）说：「我在发抖。这太离谱了。他滥用他的行政权力，尽可能地伤害哈佛。」

另一名哈佛国际学生得知这道行政命令后说：「我的天啊！这真的太丢脸了。」由于害怕遭到报复，这名学生不愿具名。

在宣布这项公告之前，川普政府稍早试图终止哈佛招收与接待外籍学生的权利，但遭一名法官挡下。

川普政府已削减了约32亿美元原本惠及哈佛的联邦补助与合约，并矢言将来不再向哈佛提供任何联邦资金。

在哈佛拒绝接受川普的要求、服从对课程、员工配置、学生招募与「观点多样性」的监督后，哈佛大学就成了川普阵营反制顶尖大学的首要目标。

川普也特别针对哈佛大学的国际学生。在2024至2025学年，国际生在哈佛总注册人数中占了27%，是哈佛的主要收入来源。 在川普政府对哈佛采取最新大规模行动之际，教育部长今天扬言将撤销哥伦比亚大学的认证资格。

川普指控哥大忽视对犹太学生的骚扰行为，这项指控让哥大的联邦资金陷入不确定性。

与哈佛不同的是，哥大等几间顶尖大学已屈服于川普政府广泛的要求。川普政府声称顶尖大学的立场过于偏向左翼。但川普政府今天采取的行动显示，顶尖大学的调整行动对川普而言还不够。

美国教育部长麦马洪（Linda McMahon）在社群平台X上表示：「当犹太学生遭受骚扰时，哥伦比亚大学选择视而不见。」

她指控哥大违反禁止联邦资金接受方基于种族、肤色或国籍进行歧视的规定。

麦马洪在声明中说：「在2023年10月7日哈玛斯（Hamas）对以色列发动恐怖攻击后，哥伦比亚大学的领导阶层刻意漠视犹太学生在校园遭骚扰事件。」

「这不仅不道德，且不合法。」

撤销认证将让哥大失去取得所有联邦资金的管道，而这笔款项占哥大收入非常大一部分。哥大学生也将无法获得联邦补助与贷款来支付学费。