川普称伊朗送上大礼 涉及荷莫兹海峡能源流通

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天表示，伊朗送给他一份与荷莫兹海峡石油运输有关的「非常贵重的礼物」，使他与德黑兰「对的人」讨论结束这场战争的信心大增。

川普（Donald Trump）近来下令美军延后攻击伊朗发电厂、为期5天，并表示华府正与匿名伊朗人士磋商后，做出上述语带玄机的发言。

德黑兰已否认参与任何涉及终战的磋商。随着伊朗战争进入第4周，须经由荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）运输的全球石油供应正大幅受扰。

川普在白宫椭圆形办公室（Oval Office）告诉记者：「他们昨天做了一件令人惊奇的事。事实上，他们给我们一份礼物，这份礼物今天送到，而且是价值极高的礼物。对我来说这代表一件事：我们正在和对的人打交道。」

川普23日在国土安全部（DHS）新任部长穆林（Markwayne Mullin）就职仪式中发表谈话，他说这份「礼物」具有「重大意义」，并补充说这和「石油及天然气有关」。

当记者询及这是否与川普要求伊朗重启荷莫兹海峡供石油运输有关，川普回答说：「是的，这与石油流通及这座海峡有关。」

川普补充说，这份「礼物」与伊朗核计画无关，他重申先前说法，称德黑兰「同意他们永远不会拥有核武」。他未透露美方与德黑兰哪位人士洽谈，仅在23日宣布延后打击伊朗能源设施时，指出协商对象是1名「顶层人士」。

川普强调：「我们确实正与对的人谈判，而且他们极其渴望达成协议」。

川普稍早说，美国与伊朗谈判在「多项重大议题取得共识」，谈判结果必须是德黑兰放弃核武野心及浓缩铀库存，且可能于5天内敲定协议。