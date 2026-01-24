川普称北约盟军阿富汗战争期间避开前线 英相批侮辱

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦23日电） 美国总统川普声称北约盟军在阿富汗战争期间避开前线引起众怒，英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天谴责这是「侮辱性」言论。

川普昨天告诉福斯新闻（Fox News），他「不确定」若有朝一日美国需要协助，北大西洋公约组织（NATO）是否会挺身而出。

川普说：「我们从未需要过他们…也没有真的向他们提出过什么要求。他们会说他们派了一些部队到阿富汗，没错，他们确实有派，但就是待在后方一点，稍微远离前线。」

美国发生911恐怖攻击事件后，北约集体防御条款第一次也是至今唯一一次启动，多个欧洲国家加入美国行列出兵阿富汗。

根据英国官方数字，在阿富汗阵亡的457名英军中，有405人是在敌对军事行动中殉职。据报美军折损2400多人。加拿大、法国、德国、义大利、丹麦等国也有士兵阵亡。

英国国防部表示，2001年9月到2021年8月超过15万名英军在阿富汗服役。英国是美国率领联军中的第2大出兵国。

施凯尔透过影片表示：「首先我要向我国457名在阿富汗殉职的军人致敬。还有许多人受伤，有些人的伤势甚至彻底改变他们的一生。因此，我认为川普总统的言论具有侮辱性，坦白说令人震惊与反感；而这些话对伤亡者家属造成巨大伤害，对此我并不感到意外。」

施凯尔说，如果自己像这样失言，「一定会道歉」。