川普称已令五角大厦恢复核试 该知道的重点一览

（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天宣布美国将开始进行核试，除引发极大争议与混乱外，也触动国际敏感神经之一的禁核扩散议题。

目前还不清楚川普所指者仅止于美国已在进行的武器系统与载台测试，还是真要恢复核试爆；核试爆进入21世纪后仅北韩有执行过。

以下为法新社整理川普的发言、美国现行核试状况，以及若重启核试爆会所需的程序。

● 川普是怎说的

川普在社群媒体发文表示，他已指示国防部「要以和俄罗斯、中国对等的基础开始测试我们的核武」。

但没有证据显示俄、中近期曾进行核试爆，而且负责美国核武库的是能源部而非国防部。

川普接着在结束亚洲行返美于空军一号告诉媒体：「看起来他们都在做核试」「我们很多年前就停止了，但既然其他国家继续做，我认为我们也该这么做」但他并未说明下令的试验究竟属何性质。

● 现行美国核试情况

美国于1945年7月进行全球首次原子试爆，后于8月6、9日相继对日本广岛、长崎投下原子弹。

美国过去共进行超过1000次核试爆，最近一次是在1992年，于内华达核子安全基地进行一次2万吨当量的地下引爆。

同年，美国国会通过暂时禁止地下核试，但若有外国进行核试，美可视情况恢复。华府也自1963年起遵守《局部核试禁令条约》，承诺不在大气层、外太空及水下进行试爆。

美国自1996年起签署《全面禁止核试验条约》，禁止一切核爆试验，但参议院至今未完成批准。

根据美国国家核子安全局（NNSA）说法，在无法进行核试爆的情况下，美国透过所谓「核武库维护计画」，以数学模型、模拟、次临界核实验等多元科学方法，确保武器库存的可靠度。

该局说：「这个计画让我们有极高信心能够评估及认证核武库存。」

美国还会定期测试核武运载系统，例如洲际弹道飞弹。今年稍早，美军发射一枚未装弹头的义勇兵三型（Minuteman III）飞弹。太空司令部当时表示，美国累计已进行超过300次类似测试。

● 若恢复核爆试验

美国总统拥有批准核爆试验的权力。根据美国国会研究处资料，美国军方「有能力在总统下令后24至36个月内恢复核试」。

国会研究处指出，2012年一项研究发现「恢复地下核爆试验所需的因应时间，相比技术要求或设备设施复原，其实更多是受到环保、健康与安全规范的影响」。

战略暨国际研究中心（CSIS）核子议题计画研究员霍希格（Doreen Horschig）指出，国家核子安全局能「在6至10个月内让试验场准备好，进行非常基础的地下试爆」。

霍希格说：「如果要测试新弹头或新战力，所需时间会长得多。」

不过她也强调，若恢复核爆试验，美国国内「两党都有可能出现反对声浪」，而「我们的盟邦也认为没有必要重启核试」。