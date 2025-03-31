川普称有办法寻求第3任期 专家：修宪门槛极高几无可能

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天表示，寻求第3个总统任期「不是在开玩笑」。然而专家认为，修宪变更总统任期限制的程序极为严苛，考量到共和党目前控制的州和国会席次，似无可行性。

川普今天接受国家广播公司新闻网（NBC News）访谈，被要求就寻求再做一任提出澄清时答称「我不是在开玩笑」，还说「有办法可以做到这点」。

现年78岁的川普曾暗示自己也许能不只做两届，但今天的访谈堪称是截至目前他对实现此目标最具体的一回。

美国宪法第22修正案是由共和党发起并于1951年通过，当初是为处理小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）当4任总统一事。第22修正案规定，不管是否连续，美国总统任期限制为两个4年。川普寻求第3任有违宪之虞。

美国修宪机制是一套双重程序，修宪可由国会发起，也可以由各州发起。

如果是由国会发起修宪，需在参、众两院都至少得有2/3的议员提出修宪案；若由州层级发动，则必须由至少2/3的州议会提出修宪会议。到目前为止，美国宪法27个修正案都是由国会所启动。

修宪案需经批准程序才能生效成为法律。修宪案在国会或者修宪会议成案后，需获3/4的州议会或州所召开的特别会议批准，才能生效。美国历史上只有宪法第21修正案（废除禁酒法）是经各州的特别修宪会议批准。

考量到目前共和党控制的州和国会席次，两条路线似乎都不太可行。

今年1月底在川普就职几天后，田纳西州共和党联邦众议员奥格兹（Andy Ogles）就提案修宪，允许美国总统若两个任期不连续的情况下可参选第3次。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）