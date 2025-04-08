川普称美伊将直接谈判核问题 伊朗说是间接会谈

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天在白宫会见以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）时震撼宣布，美国将于12日开始与伊朗就其核计画展开高层级的直接谈判。

法新社报导，川普在白宫椭圆形办公室表示，他希望与德黑兰达成协议，同时警告说，如果谈判不成功，伊朗将面临「巨大危险」。

不久后，德黑兰方面证实双方12日将在阿曼（Oman）举行谈判，但强调是「间接」会谈。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群平台X说：「伊朗和美国12日将在阿曼举行间接的高层级会谈。」

他说：「这既是一次机会，也是一场考验…而球在美国手中。」

川普并未透露会谈将在何处举行，但坚称不会有代理人参与，且将以「几乎是最高层级」来举行。

伊朗昨天才拒绝就有关其核计画的新协议进行直接谈判，还说这个构想毫无意义，川普今天就发布这项令人震惊的消息。新协议目的在于遏止伊朗发展核计画。

川普在2018年第一个总统任期内，片面宣布美国退出与伊朗的核协议；各界普遍猜测，若双方此次无法达成新协议，以色列可能会在美国助攻下袭击伊朗设施。

尽管双方已安排谈判，川普仍向德黑兰发出严厉警告。

他说：「我认为，如果与伊朗的会谈不成功，伊朗将面临巨大危险，我不想这么说，巨大的危险，因为他们不能拥有核武。」

此外，官员表示，俄罗斯、中国和伊朗明天将在莫斯科（Moscow）就伊朗核问题进行磋商。（译者：纪锦玲）