川普称谈判进入最后阶段 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎20日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第82天，美国总统川普今天对外松口，称美伊谈判已进入最后阶段，他期盼能达成和平协议以减少人员伤亡，但也不排除再度动武。以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

美国总统川普今天表示，美方与伊朗的谈判已进入「最后阶段」，但他也警告，除非伊朗当局同意达成和平协议，否则美方可能再动武。

川普告诉记者：「我们在伊朗议题方面已进入最后阶段。我们且看情势如何发展。要嘛达成协议，要嘛我们将采取有些难看的手段，但愿这不会发生。」

他说：「理想情况下，我希望看到较少人丧生，而非大量伤亡。这两种方式我们都做得到。」

以色列军队总参谋长萨米（Eyal Zamir）表示，随着德黑兰和华府互相发出战争威胁，军方已处于最高警戒状态。

根据军方发布的声明，萨米在召集各师指挥官会议时表示：「此时此刻，以色列国防军（IDF）正处于最高警戒状态，并为任何发展做好了准备。」

●伊朗动向

伊朗首席谈判代表、国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，美国正试图重启战争，并希望德黑兰当局投降。

卡利巴夫在官方网站上的一段语音讯息中表示：「敌人公开和暗中的行动表明，尽管面临经济和政治压力，它并未放弃军事目标，并正试图发动一场新战争。」

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）海军表示，他们在过去24小时内允许包括油轮在内的超过25艘船只通过荷莫兹海峡。

革命卫队海军在X平台上发文表示：「过去24小时内，有26艘船只通过了荷莫兹海峡，包括油轮、货柜船和其他商业船只。」

贴文补充说，这些船只是在「伊斯兰革命卫队海军提供协调与安全保障」后通过的。

●油价股汇动态

由于伊朗表示已允许约十几艘船只通过荷莫兹海峡，缓解了人们对结束中东战争明显陷入僵局的担忧，油价下跌了5%，股市则上涨。

在美国总统川普表示美国谈判代表已接近与伊朗达成潜在和平协议后，美国国债殖利率今天暴跌。

●其他国家及组织

联合国粮农组织（FAO）警告，荷莫兹海峡的封锁可能会在未来几个月内「引发严重的全球食品价格危机」。

战前，全球1/3的肥料供应也通过这道海峡，官员警告说，农民可能会在夏季生长季节面临短缺。

阿拉伯联合大公国要求伊拉克「立即」阻止从自身领土发动进一步攻击，在此之前，阿联指控有一起针对核电厂的无人机攻击是从伊拉克境内发射。

阿联外交部呼吁「伊拉克紧急且无条件地阻止所有源自其领土的敌对行为」。

据伊朗国营媒体引述伊斯兰马巴德外交消息人士报导，在德黑兰与华府就结束冲突的提案陷入僵局之际，战争调解人巴基斯坦内政部长纳克维（Mohsin Naqvi）本周二度前往伊朗。

根据伊朗媒体报导，纳克维16日曾前往德黑兰，以「促进」德黑兰与华府之间的进程。

约旦军方宣布在其空域击落了一架来源不明的无人机。目前尚未传出伤亡报告。