川普第2任期首次国情咨文演说 定于2/24登场

（法新社华盛顿7日电） 美国联邦众议院议长强生（Mike Johnson）今天宣布，总统川普第2任期的首次国情咨文演说将于2月24日发表。

强生在一封公开致川普的信函中表示：「我们期待在2026年推进眼前的各项重要工作，为美国人民服务、捍卫自由，并维护这场伟大的自治实验。」

「为此，我非常荣幸且极其有幸地邀请您，于2026年2月24日星期二，在美国众议院议事厅向国会联席会议发表演说。」

川普去年3月也曾在国会两院联席会议发表演说，不过总统任期首年的这类演说并未正式定义为国情咨文。

川普即将发表这场演说之际，他正因生活成本问题及争议性的移民镇压行动，在国内面临政治阻力；与此同时，他日益激进的外交政策也引发国际社会的强烈反弹，令美国邻国及欧洲盟友感到不安。

今年被视为决定成败的一年，预料川普将在这场演说中提出他对国家未来的愿景。如果民主党在至关重要的期中选举中赢得众议院多数，将可在川普剩余任期内限制他的权力。

来自路易斯安那州的强生是立场强硬的保守派。他补充说：「在您的领导与果断行动下，美国变得更强大、更自由、更繁荣。」

「2025年，您的执政团队与第119届国会携手合作，推动了史上最具影响力的施政方针之一，全美各地的民众都将感受到务实治理带来的具体成果。」