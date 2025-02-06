川普签行政命令 禁跨性别运动员参加女子赛事

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天签署一项行政命令，寻求禁止跨性别运动员参与女子体育赛事，这是他重返白宫以来针对跨性别者的最新举动。

在数十名小女生与女性运动员围绕下，川普在白宫签署行政命令前表示：「从现在开始，女子体育将仅属于女性。」

他说：「有了这项行政命令，对女子体育的战争结束了。」

联邦众议院议长强生（Mike Johnson）与曾发表煽动性言论的联邦众议员葛林（Marjorie Green）等共和党高层都在现场观看行政命令签署仪式。

川普又说：「我们将捍卫女性运动员的光荣传统，我们不允许男性殴打、伤害与欺骗我们的妇女与女孩。」语毕，现场响起掌声与欢呼声。

川普的命令让美国政府机关能拒绝向允许跨性别运动员参加女子团体比赛的学校拨出经费。

川普说：「如果你让男人接管女子运动队或入侵你们的更衣室，你们将遭到调查…并面临失去联邦经费的风险。」

川普说，他现在将在2028年洛杉矶奥运前推动国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）修改关于跨性别运动员的规则。

川普又说，他已指示国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）拒绝向「透过自称是女性运动员以欺骗手段进入美国，以试图参加奥运的男性提出」的签证申请。