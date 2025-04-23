川普经济及移民政策高争议 多项民调显示支持率下滑

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（法新社华盛顿23日电） 今天公布的多项民调显示，美国总统川普（Donald Trump）自重返白宫以来支持率一路下滑，民众在经济和移民等重要议题方面对他提出批评。

法新社报导，川普认为自己获得压倒性的美国民意授权，采取了一系列行动来履行竞选承诺，包括大规模徵收关税及打击移民等措施。

但英国「经济学人」（The Economist）与民意调查业者「舆观」（YouGov）民调发现，川普的支持率呈下降趋势，目前有41%美国人表示支持川普，而他在1月时支持率曾达50左右%。

美国皮尤研究中心（Pew Research Center）民调则发现，川普的支持率目前已下降至40%，低于2月时的47%，远低于前总统拜登（Joe Biden）在2021年4月时的59%支持率。

民调机构盖洛普（Gallup）上周指出，整体而言，川普自重返白宫以来，前3个月平均支持率为45%，低于其他二战后当选的美国总统。

民调结果显示，美国人民对川普处理经济等重要议题的能力失去信心。去年选民认为经济是川普的强项，但他本月对贸易伙伴大规模徵收关税，惊动全球市场。

根据「经济学人」与「舆观」民调，目前约有54%美国人觉得经济正在变差。相较之下，今年1月时只有37%民众如此认为。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民调显示，川普的支持率在生活成本问题上明显低落，只有31%美国民众认可他在此议题上的表现。

通膨是去年11月美国总统大选热门话题，川普曾誓言如果当选总统，将立即降低物价。在移民议题方面，川普的支持率也呈下降趋势，而移民是他的另一个强项。

「经济学人」与「舆观」民调发现，目前有45%美国人认可川普处理移民问题的方式，反观两周前有50%民众认可他这方面的表现。