川普缩短俄停火期限 泽伦斯基盛赞

afp_tickers

2 分钟

（法新社英国登拜里28日电） 美国总统川普向俄罗斯发出一个新的、更短的期限，要求与乌克兰达成停火协议。川普此举获乌克兰总统泽伦斯基称赞为展现「明确决心」。

川普今天在苏格兰与英国首相施凯尔（Keir Starmer）进行会谈，并对莫斯科当局发出一个新的期限来结束迄今超过3年半的俄乌战争，否则扬言对俄方发动更严厉制裁。

川普本月14日给俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）50天期限来与乌方达成停火协议，但他今天把期限缩短至「大约10或12天」，立即生效。

川普表示他没有兴趣与蒲亭进行更多谈判。他表示，如果莫斯科未达成要求，华府将采取制裁和关税等惩罚措施。

乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X回应说：「@POTUS展现出明确立场与坚定决心，恰逢其时，许多事情能够透过力量改变，从而实现真正的和平。」POTUS是「美国总统」英文字母缩写。

「我感谢川普总统聚焦于拯救性命、终结这场可怕的战争。」

在他的夜间例行视讯演说中，泽伦斯基再次强调川普这番声明「格外重要」，因为俄罗斯持续透过空袭乌国各大城市，「试图让乌克兰蒙受痛苦」。

他说，对俄罗斯实施严厉制裁，是结束这场战争的「关键要素」。

他说：「俄罗斯在意制裁，也会在意这类的损失。乌克兰准备好积极与美国、与川普总统合作，以尊重、安全且永续的方式结束这场战争。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）