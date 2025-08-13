川普联邦接管华府对付暴力 居民对成效怀疑

（法新社华盛顿12日电） 就在位于白宫15分钟脚程的地方，东尼（Tony）和麦克（Mike）站在人行道上，靠近昨天一名男子遭杀害的地点。这是华府今年第100起凶杀案。

这起枪击案发生在总统川普宣布由联邦当局掌控华府后仅数小时后。川普称华府犯罪泛滥，不过官方数据显示当地暴力事件近期有所减少。

东尼今天向法新社表示：「这令人厌恶，这里再也不安全了。」

麦克说：「确实需要改变，确实需要帮助。」不过他强调，华府不需要川普派来的帮助，「不需要国民兵（National Guard）」。

川普召开记者会的隔天，市中心附近地区的华府居民虽然说着有人当街贩毒的情况，却也对联邦政府出手干预是否能改变现况抱持怀疑态度。

东尼一直以来都居住在这块区域。他和其他受访者一样不愿透露姓氏。他形容当地街角犹如「露天市场」，「什么样的毒品都有」。

手持园艺修枝剪除草的安妮（Anne）表示，教堂角落花圃内经常发现针头。

根据警方说法，这里距离33岁的威尔斯（Tymark Wells）昨天晚间7时左右遭人开枪击毙的地点不远，威尔斯遇袭后送医不治。警方并没有提到犯案动机或嫌疑人。

川普宣布他的华府计画时，他表示华府已经「变成完全无法无天的局面」。

不过美国司法部今年1月表示，华府暴力犯罪率近期降至30年最低点。

华府每年凶杀案数量在2023年达到274起的高峰，去年则降至187起，但依然是全美人均凶杀率最高的地区之一。